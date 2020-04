Fuerteventura cvak, cvak, cvak....

Obdivujem fotografie, ktoré píšu svoj príbeh a sú nositeľmi emócií......Ale zatiaľ som si fotila len rýchle fotky na pamiatku. Mobilom z vrecka. Vytváranie serióznejších fotiek som rada posunula na iných.

Na správnu kompozíciu fotky a dodržiavanie pravidla zlatého rezu či zlatého času v rýchlosti nikdy nebol dostatočný priestor. Zachytiť obrázok, do ktorého sa vojde postava s celými nohami, neuťaťou hlavou, aj mesto plné stromov s kŕdľom vtákov s rozprestretými krídlami bol môj umelecký zámer. Emócie z fotenia u mňa vyvolávali tí, ktorí niesli na ramene svoju fotografickú výbavu so všetkým možným, dokonca aj statívy, zastavili, zaostrovali, kľakli, ľahli, približovali, menili filtre, privstali si kvôli "teplému" svetlu, čakali na správny moment a...boli trpezliví.

Až raz som sa o to pokúsila. Možno ináč. Nie v rýchlosti. Dobrovoľne. Vzala som do rúk fotoaparát a zážitok bola voňavá esencia. Poznanie toho, koľko radosti dokáže priniesť trpezlivé fotenie. Ako sa to prevrátene hovorí? Kto čaká, sám do nej spadne.....

Západ slnka (SK)

Čajky (SK) Čajky (SK)

Ticho a vietor v pieskových dunách v Corralejo (SK)

Kľud a ticho (SK)

Plynutie času (SK)

Čo ju to vlastne zaujalo? (SK)

Pózovanie (SK)

Vianočný stromček (SK)

Spenená čiernobiela Ajuy (SK)

Auto ukryté za romantikou (SK)

Most, tieň a teplo (SK)

Hra slnka (SK)

A ešte raz moje obľúbené pózujúce čajky (SK)

Západ slnka - najobľúbenejší motív (SK)

Vták s čudným zobákom (SK)

Kvety, stromy, listy (SK)